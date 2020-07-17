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Шалунов: ставлю цель улучшить личные результаты и вновь завоевать Кубок Гагарина

Шалунов: ставлю цель улучшить личные результаты и вновь завоевать Кубок Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов прокомментировал решение остаться в клубе на следующий сезон КХЛ.

«На сезон ставлю перед собой цель максимально помочь команде, улучшить результаты предыдущих двух сезонов и вновь завоевать Кубок Гагарина.

Безусловно, одна из причин остаться в ЦСКА – это прекрасная новость, связанная с нашим тренерским штабом. Он остался прежним, без изменений. Состав команды изменился, но уверен, что он себя проявит, посмотрим в ходе сезона.

Буду рад видеть каждого нашего болельщика на трибуне. Надеюсь, что они смогут приходить на стадион и поддерживать команду», – цитирует Шалунова пресс-служба московского клуба.

В минувшем чемпионате в его активе 25 (14+11) очков в 54 матчах регулярного чемпионата и 2 (1+1) балла в четырёх матчах плей-офф.

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