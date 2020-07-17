Курносов: в лице Гранлунда «Салават» надеется получить лидера команды на долгие годы

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал заключение контракта с финским форвардом Маркусом Гранлундом.
«Мы давно наблюдали за карьерой Маркуса. В процессе переговоров важную роль сыграло большое желание самого нападающего выступать за «Салават Юлаев». Отмечу, что главный тренер Лямся хорошо знает Гранлунда и понимает как лучше применить его способности.
Разумеется, на форварда мы возлагаем большие надежды. Надеемся в лице Маркуса получить одного из лидеров команды на долгие годы», — сказал Курносов «Чемпионату».
В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 27-летний Гранлунд провёл 34 матча за основную команду «Эдмонтона», записав на свой счёт 4 (3+1) очка при показателе полезности "-1" и 14 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 10 минут 49 секунд за матч. Финский форвард вошёл в список хоккеистов, отказавшихся от участия в возобновлении сезона НХЛ.
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