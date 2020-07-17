Владислав Кара перешёл из «Ак Барса» в «Северсталь»

Российский хоккеист Владислав Кара перебрался из «Ак Барса» в «Северсталь». Об этом сообщается в официальном «твиттере» череповецкого клуба. В обмен на Кару казанцы получат денежную компенсацию.



22-летний Кара в минувшем сезоне провёл 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав четыре результативные передачи. В плей-офф Владислав участия не принимал. Также на его счету 25 матчей в ВХЛ в составе «Барса» — в них он набрал 21 (7+14) очко.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» активно предлагает Кару и защитника Романа Абросимова в другие клубы КХЛ, чтобы вписаться в потолок зарплат. Отмечается, что казанский клуб превысил потолок после заключения контракта с нападающим Найджелом Доусом.