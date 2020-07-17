Сизов пояснил, зачем игроки «Северстали» занимаются на тренировках боксом

Защитник ХК «Северсталь» Антон Сизов поделился впечатлениями о старте первого этапа тренировочных сборов в Череповце.



«Как проходят первые дни? Как правило, мы знаем, что нас впереди ждут сборы, поэтому все приезжают подготовленные к серьёзным нагрузкам. Настроение у всех отличное. Все находятся в рабочем режиме и хотят показать себя, доказать, что достойны играть. Всё позитивно, всё на весёлой ноте. Тренируемся, работаем.



Почему одна из тренировок была посвящена боксу? Боксёрские навыки всегда могут пригодиться во время игры. Бокс — в первую очередь, общая выносливость: здесь работают все группы мышц, связки и суставы. Закачиваются плечи. Любые упражнения, которые выполняются на земле, в будущем пригодятся на льду.



Сложно сказать, каким будет следующий сезон. Коронавирус до конца не побеждён. Однозначно у нас боевой настрой, есть цели и задачи, которые мы будем выполнять всей командой. Если ситуация в мире не изменится, то нам очень сильно будет не хватать болельщиков», — цитирует Сизова официальный сайт «Северстали».



24-летний защитник в минувшем сезоне провёл 38 матчей в КХЛ, в которых набрал 7 (0+7) очков.