Отец Василевского: Андрей может выступать на высоком уровне как минимум до 40 лет

Андрей Василевский-старший, отец голкипера «Тампа Бэй» Андрея Василевского, поделился эмоциями от номинации сына на премию лучшего вратаря регулярного сезона НХЛ.



«Последние сезоны Андрей приурочил к своим достижениям, как к личным, так и к командным. Самое же главное достижение – это выигрыш Кубка Стэнли, который ему ещё не покорился. И он всё будет делать, чтобы достичь этой высоты.



Он человек взрослый, ему скоро 26 лет, для него наступает ранняя вратарская зрелость. Это золотой период, который может длиться лет 10-15.



Я сам видел, как вратари готовятся к играм, думаю, он сможет выступать на высоком уровне как минимум до 39-40 лет. Они настроены на режим питания, отдыха, не так, как у нас было в 80-90-е годы, когда был период поиска самих себя, у нынешних вратарей всё четко заточено под результат и здоровье», – цитирует Василевского ТАСС.

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