Да Коста: однажды мой сын научит меня русскому языку

Нападающий «Ак Барса» Стефан Да Коста, оформивший в начале мая переход из «Локомотива» в «Ак Барс», заявил, что не планирует перевозить семью из Ярославля в Казань.
«Семья в Казань пока не переедет. Жена останется дома, у нас только родился ребёнок, сын Александр, ему нужно сделать прививки, и ещё много хлопот.
Учит ли старший сын меня русскому языку? В Ярославле он ходил в русско-английскую школу. Все с ним говорили всегда на русском. Одно из его первых слов было «пока». Они всегда ему это говорили, и он повторял за ними. Это мило. В Казани он пойдёт в школу тоже, поэтому однажды, может быть, он научит меня русскому», — цитирует Да Косту пресс-служба КХЛ.
В минувшем сезоне 30-летний Да Коста в регулярке провёл за «Локомотив» 58 матчей, в которых забросил 14 шайб и сделал 21 результативную передачу. В шести матчах плей-офф на счету француза 5 (3+2) баллов.
Ранее в КХЛ француз играл за ЦСКА и «Автомобилист». В общей сложности на счету форварда 215 очков (101+114) в 263 матчах в лиге. Француз также является участником трёх Матчей звёзд КХЛ (2016, 2019 и 2020) и неоднократным участником чемпионатов мира в составе сборной Франции.
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