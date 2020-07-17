Агент Бабаев: Сорокин допустил ошибку, подписав контракт с «Айлендерс»

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал подписание Максимом Шалуновым нового контракта с ЦСКА. По словам Бабаева, его клиент ждал ответа из «Чикаго» по поводу возвращения игрока в НХЛ — на драфте-2011 Шалунов был выбран «Блэкхоукс» под 109-м общим номером.
«Писал генеральному менеджеру „Чикаго“ Стэну Боумэну, но так и не получил ответа. Долго ждал ответа, но, возможно, он занят… Что мне оставалось делать? Не думаю, что он знает, чего именно хочет. В лиге слишком много странностей.
Думаю, многие российские игроки останутся в КХЛ. Думаю, Сорокин совершил ошибку, подписав контракт с „Айлендерс“. Что ему делать на протяжении шести или семи месяцев? Конечно, лучше было бы играть.
Что касается Шалунова, обсуждал его ситуацию с руководством ЦСКА. Меня заверили: как только сезон в КХЛ закончится, ему позволят уйти», — цитирует Бабаева The Athletic.
- 17 июля 2020
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