Олег Ромашко стал тренером вратарей «Сочи»

Тренерский штаб «Сочи» пополнил тренер вратарей Олег Ромашко. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



На протяжении профессиональной карьеры 40-летний Ромашко выступал за ЦСКА, «Чатам Марунс» (Онтарио, Канада), «Гринзборо Дженералс» (Северная Каролина, США), «Химик» (Воскресенск), СКА (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва), «Капитан» (Ступино), «Крылья Советов» (Москва) и другие клубы.



В качестве тренера вратарей специалист работал в «Крыльях Советов», московском «Спартаке» и юниорской сборной России.



«Олег Ромашко – известный хоккейный специалист. Мы достаточно быстро договорились о сотрудничестве, тем более ему понравилось направление, в котором двигается наш хоккейный клуб.



Помимо того, что у него богатый опыт игры как в России, так и за океаном, Олег Игоревич приобрел необходимые навыки в тренерской работе. Знаю, что он уделяет большое внимание системности, развитию игроков не только в спортивном направлении, но и в личностном. Это очень важно», — заявил спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин.