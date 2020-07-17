Рижское «Динамо» и «Газпром экспорт» продлили контракт. Вливания компании уменьшатся

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объявил о новом соглашении с «Газпром экспортом» — компанией, которая спонсировала латвийскую команду предыдущие сезоны.



«Мы подписали соглашение с главным спонсором, компанией «Газпром экспорт», на следующий сезон. Их финансовое вливание будет чуть-чуть ниже, чем в прошлом сезоне, поэтому начинаем очень активно работать», — цитирует Савицкиса ТАСС.



В сезоне-2019/2020 рижское «Динамо» стало 11-м в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Этот результат не позволил команде пробиться в плей-офф. Лучшими результатами рижан в КХЛ стали два выхода во второй раунд Кубка Гагарина (2010, 2011).