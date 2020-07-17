Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Рижское «Динамо» и «Газпром экспорт» продлили контракт. Вливания компании уменьшатся

Рижское «Динамо» и «Газпром экспорт» продлили контракт. Вливания компании уменьшатся
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объявил о новом соглашении с «Газпром экспортом» — компанией, которая спонсировала латвийскую команду предыдущие сезоны.

«Мы подписали соглашение с главным спонсором, компанией «Газпром экспорт», на следующий сезон. Их финансовое вливание будет чуть-чуть ниже, чем в прошлом сезоне, поэтому начинаем очень активно работать», — цитирует Савицкиса ТАСС.

В сезоне-2019/2020 рижское «Динамо» стало 11-м в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Этот результат не позволил команде пробиться в плей-офф. Лучшими результатами рижан в КХЛ стали два выхода во второй раунд Кубка Гагарина (2010, 2011).

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020