Сбор «Спартака» прерван из-за вспышки коронавируса в клубе

Пресс-служба московского «Спартака» заявила о многочисленных случаях заражения коронавирусом в клубе. По этой причине был приостановлен тренировочный сбор в Новогорске, который стартовал вчера, 16 июля.



Хоккейный клуб «Спартак» подтверждает, что в настоящее время ряд хоккеистов и сотрудники из числа персонала команды проходят необходимый курс лечения в связи с выявленным положительным анализом на коронавирус.



У троих игроков «Спартака» положительный анализ был зафиксирован до начала общего сбора команды, хоккеисты находились в изоляции по месту жительства. 10 июля игроки, тренеры и персонал команды, задействованный в обеспечении тренировочного процесса, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности прошли тестирование на COVID-19. По итогам тестирования были выявлены два хоккеиста и один человек из числа персонала команды с положительным анализом. Все они были немедленно изолированы в одноместных номерах гостиницы для получения необходимого лечения со стороны медицинского штаба команды. Игроки с отрицательным анализом на коронавирус были допущены к прохождению углублённого медицинского осмотра.



Перед началом учебно-тренировочного сбора в Новогорске было проведено ещё одно тестирование методом ИФА игроков, тренеров и обслуживающего персонала. Положительные анализы были зафиксированы у шести игроков и одного человека из числа персонала команды. Они были помещены на изоляцию по месту жительства. У всех течение болезни протекает в лёгкой форме, без осложнений. Игрокам с отрицательными анализами было разрешено участвовать в тренировочном процессе в Новогорске.



Вместе с тем после консультаций со специалистами Роспотребнадзора сегодня было принято решение о приостановке тренировочного процесса и проведении дополнительного тестирования всех хоккеистов, тренеров и сотрудников клуба, находящихся на спортивной базе в Новогорске.



Тестирование методом ПЦР было проведено сегодня, 17 июля, повторное назначено на 21 июля. По результатам данных тестирований будет принято решение о дальнейшем ходе тренировочного сбора «Спартака», — сообщает официальный сайт клуба.