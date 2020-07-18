Годро: впервые так долго не выходил на лёд

Форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро поделился эмоциями от скорого возобновления сезона НХЛ.



«Я впервые так долго не выходил на лёд. Даже если брать период летних отпусков, когда ребята не выходят на площадку.



Было тяжело, но мне очень помогают занятия, когда мы вдевятером выходим на лёд. Нас здорово гоняют, и это очень хорошо. Это помогает вспомнить, на каких скоростях ведется игра.



Конечно, мне не хватает партнеров по звену. Я их ещё даже не видел с тех пор, как вернулся в Калгари. Очень много дел. Но мы всегда понимали друг друга, и я не вижу проблемы в том, что мы проведём полторы недели, занимаясь отдельно.



С Монахэном я играю почти с самого начала карьеры … Без него я провел всего матчей 15 или 20. Мне кажется, что как только мы возьмём клюшки в руки, у нас всё начнет получаться. А Линдхольм отлично вписался в нашу тройку в прошлом сезоне. Пару тренировок, и всё будет хорошо», — цитирует Годро официальный сайт НХЛ.