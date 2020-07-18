Андрей Василевский: «Везину» заслужила вся «Тампа», а не только я один

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский выразил мнение о влиянии команды на игру голкипера в НХЛ.

«В первую очередь скажу, что нельзя быть хорошим вратарём без отличной команды. Это тяжёлая работа, особенно в НХЛ. Очень много хороших игроков, которые пытаются тебе забить. И очень важно, как твоя команда играет перед тобой, работая на весь коллектив. Так что «Везина Трофи», если её дадут, заслужила вся «Тампа», а не только я один. И как правильно сказал Туукка, нельзя быть успешным, если не учиться каждый год чему-то новому. Нужно тренировать свое тело, понимать, как выдерживать давление, сохранять разум чистым. Вот и ключи к этому секрету», — приводит слова Василевского русскоязычная версия сайта НХЛ.



Напомним, что в этом году на «Везину» помимо Василевского номинированы Туукка Раск из «Бостона» и Коннор Хеллебайк из «Виннипега».



В текущем сезоне 25-летний российский голкипер принял участие в 52 встречах за «Тампу», выиграв 35 из них и оформив 3 шат-аута. Его процент отражённых бросков составляет 91,7. В среднем он пропускал 2,56 шайбы за игру.



В нынешнем сезоне Андрею удалось обновить клубный рекорд по серии без поражений в основное время, выиграв 21 матч кряду. Он стал шестым вратарём в истории НХЛ, которому удалось не проигрывать в основное время как минимум 21 матч подряд. Его серия началась 17 декабря 2019 года в домашней встрече с «Оттавой Сенаторз» (4:3 ОТ), а прервалась 21 февраля 2020 года в игре с «Вегас Голден Найтс» (3:5).