Пашков: «Куньлунь» в полупустых Мытищах может стать нелепым символом современной КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился своим мнением относительно того, что китайский «Куньлунь Ред Стар» будет проводить домашние матчи следующего сезона КХЛ в Мытищах.

«Мы можем долго закрывать глаза на происходящее, но у нас очевидный кризис. Мы теряем такой огромный регион, как Дальний Восток, который крайне важен для КХЛ, а это удар по всей стране.

При этом у нас идёт заселение Подмосковья по большому счёту мало кому нужными в данном регионе клубами. «Авангард» жизненно необходим не Балашихе, а Омску, «Куньлунь» интересен в Китае, но никак не в Мытищах. В Подмосковье уже есть «Витязь», на многих матчах которого, мягко говоря, не полные трибуны. А в тех же Мытищах не так давно были постоянные аншлаги на «Атланте», но область ничего не сделала, чтобы сохранить так нужный региону клуб, да и КХЛ проявила олимпийское спокойствие. Выбросили отличный хоккейный город — и забыли.

Я считаю, что лидерам нашего хоккея нужно оценить ситуацию и понять, в каком направлении дальше двигаться. Значимость зарубежных клубов для КХЛ и раньше вызывала сомнения — те же «Медвешчак» или «Слован» уже приказали долго жить. Теперь новые вопросы по иностранным клубам ставит пандемия: говорят, что в Подмосковье ещё приедут Рига и Хельсинки. И зачем делать вид, что всё в порядке?

Считаю, что мы должны пересмотреть свою хоккейную философию, своё отношение к регионам-производителям. Не должно быть такого, что клубами, в которых умеют растить молодёжь и делать на неё ставку, мы жертвуем, а клубы, которые не имеют никакого отношения к российскому хоккею, холим и лелеем. В итоге без хоккея на уровне КХЛ остались уже две трети страны.

Уверен, что в сложившихся обстоятельствах Лига, уже потерявшая Владивосток и Китай, должна сделать всё возможное, чтобы сохранить хотя бы «Амур». И протянуть руку Новокузнецку — ещё одной кузнице молодых талантов, которая теперь не выделяется даже на уровне ВХЛ. Если мы срочно не скорректируем наш курс, то «Куньлунь» в полупустых Мытищах может стать нелепым символом современной КХЛ», ─ приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.