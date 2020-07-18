Тренер «Вашингтона»: дал понять Холтби, что он будет первым номером команды в плей-офф

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден сообщил, что Брэйден Холтби будет первым номером «столичных» в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли.
«Уверен, Брэйден справится с этой ролью. Мы говорили пару недель назад. Чётко дал ему понять, что он будет первым номером команды в плей-офф. И сделал это не просто так. Считаю, в концовке сезона он начал двигаться в правильном направлении. Я знал, что он будет работать со Скоттом Мюрреем, нашим тренером вратарей. Это поможет ему разобраться с происходящим и исправить ситуацию», – приводит слова Рирдена пресс-служба НХЛ.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 18 июля 2020
-
10:55
-
10:34
-
10:24
-
09:55
-
09:33
-
09:16
-
06:53
-
04:19
-
02:40
-
00:57
-
00:22
- 17 июля 2020
-
23:43
-
23:26
-
23:16
-
22:51
-
22:08
-
21:14
-
20:44
-
20:09
-
19:49
-
19:24
-
18:48
-
18:32
-
18:12
-
17:35
-
17:21
-
16:33
-
16:30
-
16:20
-
16:06
-
15:55
-
15:37
-
15:15
-
14:50
-
14:18