Тренер «Вашингтона»: дал понять Холтби, что он будет первым номером команды в плей-офф

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден сообщил, что Брэйден Холтби будет первым номером «столичных» в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Уверен, Брэйден справится с этой ролью. Мы говорили пару недель назад. Чётко дал ему понять, что он будет первым номером команды в плей-офф. И сделал это не просто так. Считаю, в концовке сезона он начал двигаться в правильном направлении. Я знал, что он будет работать со Скоттом Мюрреем, нашим тренером вратарей. Это поможет ему разобраться с происходящим и исправить ситуацию», – приводит слова Рирдена пресс-служба НХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».