Защитник «Салавата Юлаева» Игорь Мясищев сдал отрицательный тест на коронавирус

Защитник «Салавата Юлаева» Игорь Мясищев сдал три подряд отрицательных теста на коронавирус и готов к возвращению в строй, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Ранее стало известно, что у хоккеиста была диагностирована двусторонняя пневмония. Защитник проходил лечение в одной из московских больниц.
23-летний Мясищев в минувшем сезоне играл в Высшей хоккейной лиге и был ассистентом капитана в «Звезде». В общей сложности Игорь провёл 62 матча, в которых забросил пять шайб и сделал 29 результативных передач. В межсезонье защитник пополнил состав «Салавата Юлаева» в результате обмена.
Минувший сезон в Континентальной хоккейной лиге был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
- 18 июля 2020
-
10:55
-
10:34
-
10:24
-
09:55
-
09:33
-
09:16
-
06:53
-
04:19
-
02:40
-
00:57
-
00:22
- 17 июля 2020
-
23:43
-
23:26
-
23:16
-
22:51
-
22:08
-
21:14
-
20:44
-
20:09
-
19:49
-
19:24
-
18:48
-
18:32
-
18:12
-
17:35
-
17:21
-
16:33
-
16:30
-
16:20
-
16:06
-
15:55
-
15:37
-
15:15
-
14:50
-
14:18