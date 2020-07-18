Защитник «Салавата Юлаева» Игорь Мясищев сдал отрицательный тест на коронавирус

Защитник «Салавата Юлаева» Игорь Мясищев сдал три подряд отрицательных теста на коронавирус и готов к возвращению в строй, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Ранее стало известно, что у хоккеиста была диагностирована двусторонняя пневмония. Защитник проходил лечение в одной из московских больниц.

23-летний Мясищев в минувшем сезоне играл в Высшей хоккейной лиге и был ассистентом капитана в «Звезде». В общей сложности Игорь провёл 62 матча, в которых забросил пять шайб и сделал 29 результативных передач. В межсезонье защитник пополнил состав «Салавата Юлаева» в результате обмена.

Минувший сезон в Континентальной хоккейной лиге был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.