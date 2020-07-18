Форвард «Бостона» Давид Пастрняк избежал заражения коронавирусом

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает The Athletic. Чешский форвард был отправлен клубом на домашний карантин. Он контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом.
Напомним, недавно Пастрняк в четвёртый раз подряд был признан лучшим хоккеистом Чехии. В минувшем сезоне НХЛ забросил 48 шайб и отдал 47 голевых пасов. Разделил «Морис Ришар Трофи» с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершён из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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