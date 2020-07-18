Вайсфельд ─ о возвращении Кокарева в «Динамо»: это беспроигрышная ситуация для всех

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал возвращение двукратного обладателя Кубка Гагарина Дениса Кокарева в систему московского «Динамо».

«Тут всё просто. Не имея серьёзных предложений из других клубов, человек решил вернуться в хорошо знакомую ему систему «Динамо». Наверное, сыгралоо определённую роль, что Кокареву не придётся из Москвы уезжать. Ведь фарм-клуб «Динамо» теперь базируется в Красногорске на новой арене имени Владимира Петрова.

С другой стороны, это хороший шанс доказать тренерам «Динамо» свою состоятельность и вернуться в КХЛ, в родной клуб, где Денис стал чемпионом. Беспроигрышная ситуация для всех. В том числе и для «Динамо», которое будет иметь в резерве опытного игрока», ─ приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».