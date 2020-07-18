«Автомобилист» начал предсезонный сбор без легионеров

Екатеринбургский «Автомобилист» начал предсезонный сбор на базе в поселке Рефтинский Свердловской области, информирует официальный сайт клуба.

На сборах сейчас 29 хоккеистов.

Вратари Леонид Фомин, Владислав Гросс, Михаил Исаев.

Защитники Алексей Василевский, Никита Трямкин, Захар Арзамасцев, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Сергей Зборовский, Николай Тимашов, Александр Щемеров, Александр Севостьянов, Семен Переляев, Юрий Салов.

Нападающие Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Алексей Макеев, Георгий Белоусов, Станислав Бочаров, Павел Куликов, Андрей Обидин, Степан Хрипунов, Александр Протапович, Евгений Мозер, Вячеслав Литовченко, Кирилл Пилипенко, Никита Сетдиков, Илья Захаров, Илья Лоза.

Остальные члены команды будут присоединяться к работе на сборе по мере возможности.