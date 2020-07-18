Чибриков: в СКА хоккейные условия лучше, чем в Северной Америке

Нападающий системы СКА Никита Чибриков поделился впечатлениями от переезда в Санкт-Петербург. Российский форвард стал одним из участников обмена между СКА и московским «Динамо».

«Была некоторая договоренность с командами из CHL, когда выступал в «Динамо». Была мысль уехать, но после обмена в Санкт-Петербург и переговоров с руководством СКА принял решение остаться в России и развиваться здесь.

Всегда ищу команду, где смог бы развиваться, прогрессировать и конкурировать, находить что-то новое. В Канаду собирался уехать, потому что хотел прибавить в активной игре, но СКА тоже играет в современный, активный хоккей. Плюс хоккейные условия в Санкт-Петербурге будут лучше, чем в Северной Америке.

Цели на следующий сезон? Провести хороший сезон в «СКА-1946», попробовать себя в ВХЛ и выиграть юниорский чемпионат мира», ─ приводит слова Чибрикова Allhockey.Ru.