Первый капитан в истории «Вегаса» будет назначен перед началом следующего сезона

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур признался, что перед началом сезона клуб объявит первого капитана в истории франшизы.

«У нас в команде замечательные лидеры, немало ребят, которые ведут команду за собой, пользуются такой возможностью», – приводит слова Дебура пресс-служба НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершён из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».