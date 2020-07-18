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Директор базы «Новогорск»: инфекция у игроков «Спартака» была обнаружена до заезда к нам

Директор базы «Новогорск»: инфекция у игроков «Спартака» была обнаружена до заезда к нам
Хоккей / КХЛ 0

Директор учебно-тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий сообщил, что игроки «Спартака» ещё не приступали к тренировочным занятиям после заезда на базу.

«Тренировки хоккеистов ещё не начинались, они протестированы 15 июля, до заезда на базу, наше требование — двухдневный анализ. «Спартак» заехал к нам 16 июля вечером с готовыми анализами на БРЦ и антитела. По плану, на следующий день приехали специалисты из 85-й больницы ФМБА, взяли анализы ещё раз, ждём результатов.

Если все они будут отрицательными, значит, допустим их к тренировочному процессу — мы действуем в соответствии с протоколом Роспотребнадзора. Инфекция была обнаружена у игроков до заезда к нам. Сейчас те, кто заехал, сидят на обсервации», ─ приводит слова Доморацкого ТАСС,

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