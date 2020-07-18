Бабаев: Каре нужна игровая практика, которую он в полном объёме получит в «Северстали»

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владислава Кары, прокомментировал обмен хоккеиста из «Ак Барса» в череповецкую «Северсталь».

«Владиславу Каре нужна игровая практика, которую он в полном объёме сможет получить в Череповце. Мы обо всем договорились с Андреем Разиным, главным тренером «Северстали», и он даст парню шанс проявить себя», ─ написал Бабаев в «Твиттере».

22-летний Кара в минувшем сезоне провёл 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав четыре результативные передачи. В плей-офф Владислав участия не принимал. На его счету 25 матчей в ВХЛ в составе «Барса» — в них он набрал 21 (7+14) очко.

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