Вайсфельд: Шалунов принял абсолютно правильное решение ─ провести ещё один сезон в ЦСКА

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал подписание нападающим Максимом Шалуновым нового контракта с ЦСКА.

«Была ли история с «Чикаго» способом надавить на ЦСКА? Если агент Шалунова и держал этот аргумент в уме, то он не был главным. Тут дело скорее в том, что Максиму даже подписанный контракт с клубом НХЛ не гарантирует места в основном составе. Вполне возможно, и даже более вероятно, что начинать сезон ему пришлось бы в фарм-клубе и уже оттуда пробиваться в «Чикаго». Вот когда Капризов летит за океан, все понимают — нападающий будет играть именно в НХЛ, в этом нет ни малейших сомнений. А у Шалунова как игрока всё же несколько другой статус. Это форвард, который может попасть в основную команду при определённом стечении обстоятельств, но это далеко не факт.

А тут ещё и пандемия, из-за которой непонятно — когда начнётся сезон НХЛ, будут ли вообще проводить чемпионат АХЛ? В данных обстоятельствах Шалунов принял абсолютно правильное решение — спокойно провести ещё один сезон в ЦСКА. Это разумно и логично», ─ приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».