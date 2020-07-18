Защитник «Эдмонтона» Калеб Джонс переболел коронавирусом

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Калеб Джонс переболел коронавирусом, сообщает обозреватель канадского телеканала Sportsnet Марк Спектор.

По информации журналиста, 23-летний хоккеист не испытывал симптомов заболевания и не знает, где мог заразиться. Джонс в пятницу, 17 июля, приступил к тренировочным занятиям в составе «Эдмонтона», пропустив первые четыре дня сборов.

В регулярном чемпионате Джонс провёл 43 матча, в которых набрал 9 (4+5) очков при полезности «-1» и 10 минутах штрафного времени.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершён из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».