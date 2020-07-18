Дубник: возрастной состав — преимущество «Миннесоты». Опыт лишним не будет

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник поделился мнением о большом количестве ветеранов в составе клуба. Напомним, у «дикарей» десять игроков основного состава старше 30 лет.
«Ветераны уже играли в плей-офф, они знают, что это такое, и понимают, как справиться с давлением. Опыт никогда лишним не будет. В этом наше преимущество», — приводит слова Дубника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершён из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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