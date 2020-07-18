«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Джулианом Мелкиори
Нижнекамский «Нефтехимик» подписал контракт с защитником Джулианом Мелкиори, информирует официальный сайт клуба. «Волки» заключили с 28-летним канадским хоккеистом соглашение сроком на один сезон.
В 2010 году на драфте Национальной хоккейной лиги Мелкиори был выбран под общим номером 87 клубом «Атланта Трэшерс». Всего в НХЛ игрок обороны провёл 30 матчей и набрал 2 (0+2) очка. Большую часть карьеры канадец выступал в различных клубах АХЛ, где отыграл 438 матчей, отметившись 83 (24+59) баллами.
Прошедший сезон Мелкиори провел в клубе «Бингемтон Дэвилз», где набрал 17 (6+11) очков в 61 матче при показателе полезности "-7" и 14 минутах штрафного времени.
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