Журналист: у Капризова до сих пор нет визы. «Миннесота» пытается доставить его в Канаду

Североамериканский журналист Майк Руссо поделился мнением о ситуации с новичком «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым. Напомним, российский нападающий не может попасть в США из-за проблем с визой.



«Рабочая виза для Капризова до сих пор не утверждена. „Миннесота“ ищёт способ, чтобы доставить Кирилла в Канаду, а не в США», — написал журналист в «Твиттере».



Напомним, Сорокин, и Капризов официально является игроком «Миннесоты», при этом лига ввела ограничение на участие игроков, совершивших переезд в НХЛ этим летом. Причиной этому является пауза в сезоне и, как следствие, смещение плей-офф на три месяца. Исходя из старого расписания, сезон уже должен был закончиться, однако на деле плей-офф возобновится лишь в ближайшем будущем.