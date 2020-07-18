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Журналист: у Капризова до сих пор нет визы. «Миннесота» пытается доставить его в Канаду

Журналист: у Капризова до сих пор нет визы. «Миннесота» пытается доставить его в Канаду
Хоккей / НХЛ 0

Североамериканский журналист Майк Руссо поделился мнением о ситуации с новичком «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым. Напомним, российский нападающий не может попасть в США из-за проблем с визой.

«Рабочая виза для Капризова до сих пор не утверждена. „Миннесота“ ищёт способ, чтобы доставить Кирилла в Канаду, а не в США», — написал журналист в «Твиттере».

Напомним, Сорокин, и Капризов официально является игроком «Миннесоты», при этом лига ввела ограничение на участие игроков, совершивших переезд в НХЛ этим летом. Причиной этому является пауза в сезоне и, как следствие, смещение плей-офф на три месяца. Исходя из старого расписания, сезон уже должен был закончиться, однако на деле плей-офф возобновится лишь в ближайшем будущем.

У Капризова и Сорокина возникли проблемы с получением американских виз
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