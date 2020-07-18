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Шиксатдаров: на карантине исполнил детскую мечту — купил Lego

Шиксатдаров: на карантине исполнил детскую мечту — купил Lego
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров рассказал о карантине и поделился подробностями первой недели сборов.

«Карантин — вещь тяжёлая. Многие планы сорвались, получилось совсем не так, как планировал. Ничего страшного. Надеюсь, такого больше не повторится. Что делал на карантине? Во-первых, изучал английский язык с репетитором, а ещё исполнил мечту детства — купил Lego. Собирал его, также в компьютерные игры играл. Так провёл карантин.

В плане подготовки, сами понимаете, везде всё было строго. Спортзалы закрыты, так что дома приседания, пресс, отжимания. Всё по программе нашего тренера по физподготовки Валерия Львовича Балабанова. В общем, держал себя в форме, чтобы прибыть в лагерь команды подготовленным к началу сборов.

Кстати, сборы в Нижнекамске начались отлично. Все чувствуют себя нормально. Сочетаем тренировки на земле с ледовой подготовкой. За время карантина очень соскучились по льду. Дальше только пахать и пахать», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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