Шиксатдаров: на карантине исполнил детскую мечту — купил Lego

Нападающий «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров рассказал о карантине и поделился подробностями первой недели сборов.



«Карантин — вещь тяжёлая. Многие планы сорвались, получилось совсем не так, как планировал. Ничего страшного. Надеюсь, такого больше не повторится. Что делал на карантине? Во-первых, изучал английский язык с репетитором, а ещё исполнил мечту детства — купил Lego. Собирал его, также в компьютерные игры играл. Так провёл карантин.



В плане подготовки, сами понимаете, везде всё было строго. Спортзалы закрыты, так что дома приседания, пресс, отжимания. Всё по программе нашего тренера по физподготовки Валерия Львовича Балабанова. В общем, держал себя в форме, чтобы прибыть в лагерь команды подготовленным к началу сборов.



Кстати, сборы в Нижнекамске начались отлично. Все чувствуют себя нормально. Сочетаем тренировки на земле с ледовой подготовкой. За время карантина очень соскучились по льду. Дальше только пахать и пахать», — цитирует игрока официальный сайт клуба.