Шарангович: после прилёта в Минск три дня ходил в одной и той же одежде, ждал багаж

Нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович поделился впечатлениями от возвращения в белорусский клуб.



«Каково возвращаться в клуб? С хорошим настроением. С марта хоккей, можно сказать, остановился. Тренироваться самостоятельно не так интересно, как быть в команде, общаться с ребятами. С нетерпением жду, когда присоединюсь к тренинг-кэмпу «Динамо», а там начнутся контрольные матчи. Приятно вернуться в родную команду, играть на родной арене. В офисе много знакомых лиц, все тепло встретили, поздравили с возвращением. В общем, одни плюсы.



Как возвращался из Америки? 12 марта был последний матч. После часов шесть ехали в Канаду. Наутро нам пишут, что собрания, раскатки не будет, ждем информацию от руководства лиги. Вскоре сообщили, что сезон завершен, можно ехать домой. Получилось, ехали шесть часов, четыре часа поспали и поехали обратно. На арене тренироваться было нельзя, только могли сходить в магазин закупить еды на неделю. С Марианом Студеничем поехали в супермаркет, а там ажиотаж: не было туалетной бумаги, консервов, макарон. Кое-что нашли из еды, потом дня три провели дома. Вскоре нам купили билеты и полетели домой. Было два билета. Один — из Америки до Амстердама. Сел в самолет, сразу уснул. Просыпаюсь через два часа, а мы стоим на месте. Пишу Мариану, он говорит, что в Европе закрыли границы, возможно, не улетим. Но через полчаса взлетели. В Амстердаме мне надо было забрать багаж и заново сдать, так как летел разными авиалиниями. А шенгенской визы у меня не было, не мог пройти границу, чтобы забрать багаж. В итоге агент Святослав Киселёв по телефону помог, я заполнил необходимые бланки. Прилетел в Минск, но багажа дождался только через три дня. Всё это время ходил в одной и той же одежде», — цитирует игрока официальный сайт клуба.