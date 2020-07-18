Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генменеджер «Слована»: КХЛ — гениальный проект, но пока нет смысла говорить о возвращении

Генменеджер «Слована»: КХЛ — гениальный проект, но пока нет смысла говорить о возвращении
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер братиславского «Слована» Марош Крайчи не исключил, что клуб вернётся в Континентальную хоккейную лигу.

«КХЛ — это гениальный спортивный проект, у лиги очень высокий уровень, но на данный момент нет смысла рассуждать о возвращении «Слована» даже в теории. Сейчас все мысли — о грядущем сезоне в Экстралиге. Но если говорить о будущем, то почему нет? Но только при условии, что у «Слована», кроме команды в КХЛ, останется также сильный клуб, который будет играть в словацком чемпионате», — цитирует Крайчи «Прессбол» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Слован» выступал в КХЛ с 2012 по 2019 год. Из-за проблем с финансированием клубу пришлось покинуть лигу и вернуться в чемпионат Словакии.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020