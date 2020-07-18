Генменеджер «Слована»: КХЛ — гениальный проект, но пока нет смысла говорить о возвращении
Генеральный менеджер братиславского «Слована» Марош Крайчи не исключил, что клуб вернётся в Континентальную хоккейную лигу.
«КХЛ — это гениальный спортивный проект, у лиги очень высокий уровень, но на данный момент нет смысла рассуждать о возвращении «Слована» даже в теории. Сейчас все мысли — о грядущем сезоне в Экстралиге. Но если говорить о будущем, то почему нет? Но только при условии, что у «Слована», кроме команды в КХЛ, останется также сильный клуб, который будет играть в словацком чемпионате», — цитирует Крайчи «Прессбол» со ссылкой на пресс-службу клуба.
«Слован» выступал в КХЛ с 2012 по 2019 год. Из-за проблем с финансированием клубу пришлось покинуть лигу и вернуться в чемпионат Словакии.
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