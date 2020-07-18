«Вашингтон» провёл двусторонний матч. Овечкин забил с передачи Кузнецова

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» провёл двусторонний матч. «Красные» победили «белых» со счётом 3:1, единственный гол за «белых» забил российский нападающий Александр Овечкин, одним из ассистентов выступил Евгений Кузнецов.



Посмотреть видео гола можно на официальной странице «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере».



В настоящее время сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».