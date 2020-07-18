«Везину» можно отдавать Кучерову». Забавный момент на тренировке «Тампа-Бэй»

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв опубликовал видео с тренировки. Защитник попытался забросить шайбу в ворота, но ему помешал российский нападающий Никита Кучеров.



«Везину» можно отдавать Кучу», — подписал видео Сергачёв.

В настоящее время сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».