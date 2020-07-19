Шири: думаю, что Кросби дали отдохнуть. Нет поводов для беспокойства

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Конор Шири прокомментировал досрочный уход своего партнёра Сидни Кросби с клубной тренировки.



«Думаю, что ему просто дали отдохнуть. Не думаю, что есть причины для беспокойства», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Салливан — об уходе Кросби с тренировки: нам запрещено это комментировать