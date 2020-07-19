Антон Худобин: новый контракт — работа агента. Хочу остаться в «Далласе». Здесь я счастлив

Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин ответил на вопрос, хочет ли он продлить контракт со «звёздами» в межсезонье.
«Это работа агента. Конечно, я хочу подписать новый контракт. Но сейчас мы просто играем в хоккей. Если будут какие-то разговоры, агент даст мне знать. В своё время я продлевал соглашение с «Каролиной». Было много разговоров. Сказал агенту: «Ты знаешь, чего я хочу. Поговори с ними, чтобы я узнал, чего они хотят. Не хочу заниматься этим каждый день, потому что хочу играть в хоккей.
Готовлюсь помочь своей команде выигрывать и пройти как можно дальше в плей-офф. Не важно, буду играть или нет. Потом, когда придет время, возможно, подпишу новый контракт здесь. Не знаю. Когда агент позвонит мне и скажет: «Клуб хочет это и то, что скажешь?» — отвечу либо «да», либо «нет». Вот так я готовлюсь. Да, я счастлив здесь. Хотел бы остаться», – приводит слова Худобина журналист Мэттью Дефранкс.
После завершения сезона НХЛ 34-летний голкипер может стать неограниченно свободным агентом. По нынешнему контракту россиянина кэпхит составляет $ 2,5 млн. В минувшем регулярном чемпионате Худобин провёл 30 матчей при 93% отражённых бросков (лучший показатель в лиге) и коэффициенте надёжности 2,22.
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