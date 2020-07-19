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Главный тренер «Рейнджерс» отказался объяснять досрочный уход Бучневича с тренировки

Главный тренер «Рейнджерс» отказался объяснять досрочный уход Бучневича с тренировки
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал тот факт, что нападающий Павел Бучневич досрочно покинул двусторонний матч команды.

«Извините, по правилам НХЛ, не имею права распространяться о причинах произошедшего. Ничего не могу сказать», — сказал Куинн в беседе с американскими журналистами.

Сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен. Недавно «Нью-Йорк Рейнджерс» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. Команда Дэвида Куинна в раунде плей-ин сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Первый матч состоится 1 августа.

Бучневич не сумел завершить тренировку «Нью-Йорк Рейнджерс»
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