Календарь нового сезона КХЛ будет представлен после утверждения состава участников лиги

Календарь нового сезона КХЛ будет представлен после утверждения состава участников сезона-2020/2021, сообщается на официальном сайте организации.

«Континентальная хоккейная лига завершила разработку нескольких вариантов календаря следующего регулярного чемпионата в зависимости от числа участников. Благодаря сотрудничеству с компанией SAP, большая часть работы по составлению календаря была автоматизирована, что позволило ускорить процесс составления расписания сезона и дало возможность генерации вариантов календаря с различным числом участников.



Совет директоров, на котором будет утверждён состав участников сезона-2020/2021, начнётся на следующей неделе, по его завершении состоится презентация календаря нового сезона. До конца июля клубы и болельщики смогут узнать расписание матчей следующего чемпионата.



Кроме того, в середине августа начнётся заявочная кампания клубов КХЛ на сезон-2020/2021. По традиции, лига индивидуально пригласит каждый клуб для подачи документов. КХЛ полностью готова к старту чемпионата 2 сентября», — сказано в пресс-релизе КХЛ.