Ларионов — о лагере развития: важно вернуть те навыки, которые отличают российский хоккей

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о стартовавшем в Сочи лагере развития ФХР для кандидатов в команду, выступающих в Северной Америке.



«Всё отлично организовано, вопросов нет. Хорошие условия, хорошее место для проживания. Всё, что мы просили, выполняется, по раздевалке тоже всё шикарно. Лёд по первым впечатлениям очень хороший.



Те 10 человек, которые приехали в лагерь, выступают в Северной Америке, и поэтому им нужно время, чтобы пройти первый, начальный этап подготовки. И тогда, когда приедет основная группа игроков, те, кто сейчас занимаются в клубах, они будут более-менее на одном уровне функциональной подготовки. В плане техники надо будет смотреть, потому что это всё видно на льду.



Сегодня я был очень доволен первой тренировкой. Да, в начале были шероховатости, но в целом исполнение было на высоком уровне. Видно, что ребята очень соскучились по тренировкам. Акцент сейчас сделан на том, чтобы вернуть их к тем условиям игровой среды, в которых они смогут получать удовольствие от игры, от работы, которая здесь предлагается.



Также важно вернуть все те навыки, которые отличают российский хоккей: игру в пас, быстрое принятие решений, коллективные действия. Сегодня мы начали отрабатывать именно те элементы, которые сделают игру нашей команды более зрелищным, интересным и в то же время непредсказуемым», – цитирует Ларионова пресс-служба ФХР.

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