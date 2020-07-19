Таварес: Михеев обладает огромным потенциалом, у него есть драйв и страсть

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился мнением об одноклубнике Илье Михееве. В конце прошлого года ему сделали операцию на повреждённой кисти. Восстановление заняло три месяца.
«Учитывая его трудоспособность и любовь к игре, неудивительно, что он быстро набрал форму. Он так быстро вернулся к своей игре и навыкам, которыми обладает, – всё это впечатляет. Приятно видеть, как он становится лучше. Мики обладает огромным потенциалом, у него есть драйв и страсть», – цитирует Тавареса National Post.
Михеев получил порез кисти коньком в конце декабря 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 (8+15) очка в 39 матчах в составе «кленовых листьев» при показателе полезности "+7". Игроком «Торонто» форвард стал 6 мая 2019 года. Илья Михеев — воспитанник омского «Авангарда», за который выступал до переезда за океан.
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