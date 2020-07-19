Пономарёв: находимся в Сочи в непривычных для нас условиях. Организм работает по-другому

Форвард «Шовиниган Катарактес» Василий Пономарёв поделился мнением о лагере развития ФХР в Сочи, предваряющем сбор молодёжной сборной России. В лагерь приглашены 10 кандидатов в команду, выступающих в Северной Америке.
«У меня уже был опыт игры за сборную России. Считаю, сейчас надо набираться новых знаний от нового тренерского штаба. К тому же здесь мы находимся в непривычных условиях. Сочи – это субтропики, здесь другой климат, поэтому организм работает чуть по-другому. Когда вернёмся в привычный климат, будем чувствовать себя лучше», – цитирует Пономарёва пресс-служба ФХР.
Ранее главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о стартовавшем в Сочи лагере развития ФХР для кандидатов в команду, выступающих в Северной Америке.
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