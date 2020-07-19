Тренер ЦСКА Наумов: существует небольшая недооценка регулярного чемпионата КХЛ

Тренер ЦСКА Сергей Наумов назвал закономерным решение Федерации хоккея России признать «армейский» клуб чемпионом России по итогам сезона.

«На мой взгляд, решение признать ЦСКА чемпионом России 2020 года в сложившейся ситуации абсолютно естественное — «армейцы» из Москвы выиграли регулярный чемпионат, с сухим счётом взяли первую серию плей-офф. Ну а дальше был форс-мажор.

Думаю, существует небольшая недооценка регулярного чемпионата. Поверьте, выиграть 62-матчевый турнир очень тяжело, тем более в нынешнем сезоне была жесткая конкуренция и соперники — «Ак Барс» и СКА — остановились в одной победе от нас. Если бы Казань или Санкт-Петербург нас опередили, обязательно поздравил бы их с чемпионством.

В плане психологии это два разных соревнования. Регулярный чемпионат — это марафон, плей-офф — сжатый турнир, где команда на отрезке должна выплеснуть всё. Оба очень тяжёлые, нельзя их сравнивать», — цитирует Наумова Russia-Hockey.