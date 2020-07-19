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Тренер ЦСКА Наумов: существует небольшая недооценка регулярного чемпионата КХЛ

Тренер ЦСКА Наумов: существует небольшая недооценка регулярного чемпионата КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Тренер ЦСКА Сергей Наумов назвал закономерным решение Федерации хоккея России признать «армейский» клуб чемпионом России по итогам сезона.

«На мой взгляд, решение признать ЦСКА чемпионом России 2020 года в сложившейся ситуации абсолютно естественное — «армейцы» из Москвы выиграли регулярный чемпионат, с сухим счётом взяли первую серию плей-офф. Ну а дальше был форс-мажор.

Думаю, существует небольшая недооценка регулярного чемпионата. Поверьте, выиграть 62-матчевый турнир очень тяжело, тем более в нынешнем сезоне была жесткая конкуренция и соперники — «Ак Барс» и СКА — остановились в одной победе от нас. Если бы Казань или Санкт-Петербург нас опередили, обязательно поздравил бы их с чемпионством.

В плане психологии это два разных соревнования. Регулярный чемпионат — это марафон, плей-офф — сжатый турнир, где команда на отрезке должна выплеснуть всё. Оба очень тяжёлые, нельзя их сравнивать», — цитирует Наумова Russia-Hockey.

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