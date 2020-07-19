Кайгородов — об «Оттаве»: было непонятно, зачем дёрнули с места и не дали проявить себя

Экс-форвард магнитогорского «Металлурга» Алексей Кайгородов поделился воспоминаниями о недолгом пребывании в «Оттаве Сенаторз».

«Когда поехал в «Оттаву», там были собраны отличные хоккеисты. Сомневался, ехать или нет. Мне было 24 в 2006 году. Агенты на предсезонке очень часто звонили, телефон за полдня разряжался. Обещали, что буду играть в одной тройке с Альфредссоном, капитаном «Оттавы». А в первом звене тогда были Спецца и Хитли.



Когда начались выставочные матчи и чемпионат, первые три-четыре игры тренер не ставил меня. Я успокаивал себя тем, что это начало и переживать не стоит. При этом было непонятно, что со мной никто не разговаривал на тот момент. Ждал хоть какого-то объяснения.

Первый мой матч был в Монреале, где всегда полные стадионы. Вышел в четвёртой тройке, была договорённость, что тафгаев на матч выпускать не будут. У нас был чистый хоккей, без драк. Мы выиграли — 2:1, наша тройка забила гол, несмотря на то что мы были только четвертыми по порядку. Давали очень мало игрового времени, от 8 до 11 минут. Я отдал голевой пас и подумал, что теперь всё должно быть нормально. Но после матча всё как-то пошло в обратную сторону.



В последующих матчах у меня было минуты три-четыре игрового времени с тафгаем, который не принимал от меня пас в средней зоне, а говорил забрасывать самому. Картинка не складывалась. Сидишь на десятой или восьмой минуте, выходишь уже, естественно, задубевшим.



Самое интересное, что со мной никто не разговаривал. Только второй тренер пару раз вызывал, показывал нюансы по игре в меньшинстве. После чего меня вызвал генеральный менеджер для разговора. Он начал говорить, что я не понимаю игру. Но, извините, я же не из шахмат в хоккей пришел. Спросил, зачем меня звали вообще, звонили, для чего это было нужно.



Причём мы в контракт, прежде чем подписать, внесли такой пункт: если меня отправляют в фарм-клуб, у меня есть право вернуться домой. Мне сказали, что надо в фарм-клуб, уговаривали остаться, но я отказался, меня и в России всё устраивало. Вернулся в сезоне-2006/2007 в «Магнитку», и мы выиграли кубок.



В любом случае, очень рад, что там побывал, посмотрел, как все устроено. Только почему не дали шанс? Дайте просто проявить себя. На тот момент не было обидно, просто непонятно, зачем дёрнули с места. Можно сказать, я пошёл на конфликт с руководством. Для чего? Понимаю, в Канаде немного другое отношение — это спорт номер один. Но не я же позвонил с просьбой взять меня в команду», – цитирует Кайгородова «Спорт-экспресс».