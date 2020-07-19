Бэйлен: в России не видел ни одного медведя, а во Флориде один пытался вломиться в наш дом

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен рассказал о встрече с медведем во Флориде.

«Так и медведи встречаются в нашем районе. Ни одного не видел в России, а вот в Нейплсе (город в штате Флорида. — Прим. «Чемпионата»), где мы живём в межсезонье, их много. Один прошлым летом даже пытался вломиться в наш дом. Я выносил мусор, услышал, что соседский бак упал.



Считаю себя хорошим соседом, решил поднять его. Поставил бак на место, почувствовал что-то за спиной, оглянулся — двухметровый медведь стоит во весь рост и рычит… Побежал в дом со всех ног, хотя бежать-то 200 метров. Пульс точно подскочил до 200 ударов в минуту. Шелби (жена хоккеиста. — Прим. «Чемпионата») удивлённо спросила, что со мной. «На меня чуть медведь не напал».



Думаю, самое грамотное решение в таких ситуациях — выключить свет в доме и затаиться. И что делает Шелби? Она, наоборот, всё включила и побежала на улицу посмотреть на медведя. Конечно он направился в сторону нашего дома, подошёл к двери, разглядывал всё пару минут, но ушёл. Я такого вообще не ожидал», – цитирует Бэйлена пресс-служба КХЛ.