Жена защитника «Барыса» Блэкера: разочарована, что мои слова были вырваны из контекста

Мелисса Блэкер, жена защитника «Барыса» Джесси Блэкера, заявила, что её слова о Казахстане были вырваны из контекста, добавив, что относится с уважением к стране и местной культуре.

«Я разочарована тем, что мои слова были вырваны из контекста. Очень горжусь, что живу в Казахстане. Люблю Астану и планирую открыть для себя остальную часть страны. Местные жители очень добры. Мне нравится их культура. Этим летом начала изучать русский язык, чтобы лучше общаться с окружающими. Также хочу больше погрузиться в казахскую культуру.



Своим друзьям мне легче объяснить, что Джесси играет в российской лиге КХЛ, потому что меня расстраивает, когда люди упоминают Бората в ходе разговоров о Казахстане. Любой с помощью „Гугла“ может узнать, что Казахстан — это прекрасное место. Я даже постоянно пишу в своих постах в „Инстаграме“ о том, как красива Астана, чтобы это могли видеть в том числе и люди в Штатах. В Казахстане у меня появилось много друзей. Я очень рада возвращаться сюда каждый год.



Прошу прощения у каждого, кого могла обидеть. Я должна была дать свой комментарий более детально», — цитирует Блэкер «Шайба.kz».