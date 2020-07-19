Жена защитника «Барыса» Блэкера: разочарована, что мои слова были вырваны из контекста

Мелисса Блэкер, жена защитника «Барыса» Джесси Блэкера, заявила, что её слова о Казахстане были вырваны из контекста, добавив, что относится с уважением к стране и местной культуре.
«Я разочарована тем, что мои слова были вырваны из контекста. Очень горжусь, что живу в Казахстане. Люблю Астану и планирую открыть для себя остальную часть страны. Местные жители очень добры. Мне нравится их культура. Этим летом начала изучать русский язык, чтобы лучше общаться с окружающими. Также хочу больше погрузиться в казахскую культуру.
Своим друзьям мне легче объяснить, что Джесси играет в российской лиге КХЛ, потому что меня расстраивает, когда люди упоминают Бората в ходе разговоров о Казахстане. Любой с помощью „Гугла“ может узнать, что Казахстан — это прекрасное место. Я даже постоянно пишу в своих постах в „Инстаграме“ о том, как красива Астана, чтобы это могли видеть в том числе и люди в Штатах. В Казахстане у меня появилось много друзей. Я очень рада возвращаться сюда каждый год.
Прошу прощения у каждого, кого могла обидеть. Я должна была дать свой комментарий более детально», — цитирует Блэкер «Шайба.kz».
- 19 июля 2020
-
14:25
-
13:50
-
13:15
-
13:01
-
12:21
-
11:55
-
11:35
-
10:59
-
10:21
-
10:11
-
09:45
-
09:21
-
09:15
-
09:01
-
00:39
-
00:02
- 18 июля 2020
-
23:37
-
23:06
-
22:40
-
22:11
-
22:00
-
21:23
-
21:03
-
20:32
-
20:05
-
19:32
-
19:09
-
18:41
-
18:20
-
18:04
-
17:58
-
17:52
-
17:20
-
16:56
-
16:45