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Сергей Андронов: в ЦСКА все настроены на позитивные эмоции, соскучились по работе

Сергей Андронов: в ЦСКА все настроены на позитивные эмоции, соскучились по работе
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов поделился мнением об атмосфере в команде.

«Всё хорошо в коллективе. У команды хороший настрой. Все соскучились по работе. Много новых ребят, и все готовы работать. Вижу, что все настроены позитивно. Со всеми новыми парнями познакомились. Через работу ещё лучше познакомимся. Сейчас тяжёлое время, но это значит, что все будут выкладываться на максимум», – цитирует Андронова пресс-служба московского клуба.

В минувшем сезоне Сергей провёл за ЦСКА 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросив одну шайбу и сделав одну результативную передачу при показателе полезности "+1". В плей-офф Андронов участия не принимал. В межсезонье хоккеист заключил новый контракт с «армейским» клубом.

Нападающий Сергей Андронов заключил новый двухлетний контракт с ЦСКА
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