Раск: удивлюсь, если в этом плей-офф один вратарь будет играть во всех матчах

Основной голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск поделился мнением о возможной ротации вратарей командами в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли. В минувшем сезоне финский голкипер начинал все матчи команды в плей-офф в качестве стартового вратаря, а «мишки» дошли до финала плей-офф.

«Удивлюсь, если в этом плей-офф один вратарь будет играть во всех матчах, потому что нынешняя ситуация отличается от обычной. Жду матчей с нетерпением. Посмотрим, что произойдет. «Бостону» повезло — есть пара хороших вратарей в последние сезоны, так что мы в этом смысле находимся в хорошем положении", – цитирует Раска пресс-служба НХЛ.

Напомним, Раск и его сменщик Ярослав Галак выиграли «Уильям Дженнингс Трофи», так как «Бостон» стал самой мало пропускающей командой в сезоне (167 пропущенных шайб — 2,39 в матче).