Вайсфельд — о «Тракторе»: в Челябинске в этом году собирается неплохая команда

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал подписание нападающим Сергеем Калининым контракта с «Трактором.
«В середине июля большинство команд уже укомплектовано. У топ-клубов места под потолком зарплат уже нет. А у многих середнячков уже нет денег, чтобы предложить хороший контракт даже известному игроку. Поэтому, если «Трактор» сделал предложение, которое Калинина устроило, тянуть смысла не было.
В Челябинске в этом году собирается неплохая команда. Опять же, игрок смотрит на состав и взвешивает свои возможности, на что он сможет в клубе претендовать. Калинин в ЦСКА играл в третьем, а то и в четвёртом звене. Хотя в большинстве клубов мог бы претендовать на место в первых двух тройках.
Наверное, Сергей увидел, что в «Тракторе» он сможет стать одним из лидеров, а не оказаться вновь на вторых ролях, как в том же ЦСКА. Это тоже важный аргумент», — приводятся слова Вайсфельда на сайте «Матч ТВ».
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