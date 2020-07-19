Сорокин: рад, что Брагин возглавил сборную России. Авторитет поможет ему справиться
Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал назначение Валерия Брагина на пост главного тренера сборной России.
«Я рад, что Валерий Николаевич возглавил первую сборную. Говорят, что работать со взрослыми – совсем другое, не то, что с молодёжью. Но авторитет Брагина в глазах ребят, которые работали с ним, поможет ему справиться», ─ приводит слова Сорокина «Советский спорт».
На посту главного тренера национальной команды Брагин сменил Алексея Кудашова, который возглавил сборную в 2019 году. Под руководством Кудашова российская команда заняла последнее место на Евротуре. 64-летний Брагин в минувшем сезоне работал с молодёжной сборной.
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Минспорт РФ утвердил Валерия Брагина главным тренером сборной России по хоккею
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