Сорокин: рад, что Брагин возглавил сборную России. Авторитет поможет ему справиться

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал назначение Валерия Брагина на пост главного тренера сборной России.

«Я рад, что Валерий Николаевич возглавил первую сборную. Говорят, что работать со взрослыми – совсем другое, не то, что с молодёжью. Но авторитет Брагина в глазах ребят, которые работали с ним, поможет ему справиться», ─ приводит слова Сорокина «Советский спорт».

На посту главного тренера национальной команды Брагин сменил Алексея Кудашова, который возглавил сборную в 2019 году. Под руководством Кудашова российская команда заняла последнее место на Евротуре. 64-летний Брагин в минувшем сезоне работал с молодёжной сборной.

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