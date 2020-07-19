Панарин ─ лучший крайний нападающий НХЛ по версии NHL Network, Овечкин ─ 4-й

Эксперты NHL Network составили рейтинг топ-20 крайних нападающих НХЛ на данный момент. Первое место в списке занял российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров замкнул тройку лучших.

Вторым стал форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ─ четвёртый. В топ-20 также попал российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко.

1. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

2. Давид Пастрняк («Бостон»)

3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

4. Александр Овечкин («Вашингтон»)

5. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»)

6. Брэд Маршан («Бостон»)

7. Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»)

8. Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз»)

9. Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»)

10. Блейк Уилер («Виннипег Джетс»)

11. Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»)

12. Кайл Коннор («Виннипег»)

13. Мэттью Ткачук («Калгари Флэймз»)

14. Патрик Лайне («Виннипег»)

15. Макс Пасиоретти («Вегас»)

16. Джонни Годро («Калгари»)

17. Джей Ти Миллер («Ванкувер Кэнакс»)

18. Клод Жиру («Филадельфия Флайерз»)

19. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

20. Джейк Гюнцель («Питтсбург»).