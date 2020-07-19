Илья Михеев забросил две шайбы в двустороннем матче на тренировке «Торонто»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» в эти минуты проводит двусторонний матч. Две шайбы в составе «белой» команды забросил российский нападающий Илья Михеев, который играет в сочетании с Джоном Таваресом и Митчеллом Марнером.
Посмотреть видео можно в аккаунте «Торонто» в «Твиттере».
Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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