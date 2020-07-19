В. Белов: в «Витязе» доверяют ветеранам и создают отличные условия для них

Бывший главный тренер «Витязя» Валерий Белов оценил выступление подольского клуба в минувшем сезоне КХЛ.

«Они провели очень достойный сезон. Конечно, у них получилось очень удачное и запоминающееся начало. «Витязь» сумел закончить регулярный чемпионат на неплохой позиции. Когда я заканчивал работать в Подольске, то говорил на пресс-конференции, что команда растёт.

Даже наша серия с ЦСКА в 2019 году отличалась от противостояния со СКА в 2017-м, хоть мы в ней тоже проиграли со счётом 0-4. Ребята уже успели поиграть в плей-офф и почувствовали уверенность. И сейчас им чуть-чуть не хватило для того, чтобы выиграть первый матч в истории клуба. Но я ещё тогда говорил, что до победы недолго осталось ждать. Надеюсь, что так и случится. Тем более перед началом прошлого сезона «Витязь» укрепился. У команды получился очень хороший сезон. Единственное, чего не хватило, это одной победы в плей-офф. Надеюсь, что все победы и выходы в следующий раунд у подольчан впереди. Желаю им удачи!

Почему именно в «Витязе» ветераны расцветают по новой? Там создают отличные условия для этих игроков. Бывают моменты, когда карьера у хоккеиста идёт на спад, а у него ещё есть большой потенциал. И «Витязь» как раз доверял таким ребятам. Конечно, здесь всё индивидуально. Им надо просто довериться и создать условия, и тогда у них открывается второе дыхание. Примеры — Афиногенов, Сёмин и Семёнов. Я очень жалею о том, что Алексей и Максим покинули команду перед моим последним сезоном в «Витязе». Они мне очень помогали. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Семёнова и Сёмина с новыми контрактами!

Ребята-ветераны — большие профессионалы. Часто говорят, что они являются мостиком между тренером и игроками. От них зависит обстановка в команде. Всё зависит от того, насколько хорошо менеджеры знают конкретного хоккеиста и от тренерского штаба», ─ приводит слова Белова Allhockey.Ru.